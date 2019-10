Omicidio Desirée Mariottini, un testimone: "Ci hanno impedito di chiamare i soccorsi"

"Gli imputati ci impedirono di chiamare i soccorsi". La frase forte l'ha riferita oggi, davanti al gup del Tribunale di Roma Clementina Forleo, un testimone ascoltato durante un incidente probatorio nel procedimento per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita il 19 ottobre dello scorso anno all'interno di uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo.

Il testimone, che si trovava all'interno dell'edificio di via dei Lucani, è stato chiamato a confermare con atto istruttorio irripetibile quanto già detto nel corso delle indagini a inquirenti e investigatori, e cioè che voleva chiamare l'ambulanza ma gli fu impedito dagli indagati.

Questa mattina in aula il giudice ha accolto le istanze presentate da Comune di Roma, Regione Lazio e dalle associazioni 'Insieme con Marianna' e 'Dont't worry- Noi possiamo Onlus' che si sono costituite parti civili. Ammessa anche la costituzione di parte civile della mamma, del papà e della sorellina più piccola, dei nonni e della zia della ragazza di Cisterna.

Sul banco degli imputati ci sono quattro cittadini africani, Mamadou Gara e Brian Minteh, entrambi del Senegal, un nigeriano Chima Alinno e Yusuf Salia accusati di omicidio, violenza sessuale e spaccio di stupefacenti.

Campidoglio ammesso come parte civile nel processo per l'uccisione di Desirée Mariottini. Vogliamo giustizia: per atti del genere ci deve essere la certezza della pena. Al fianco della famiglia e degli amici di Desirée.