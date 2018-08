Omicidio clochard a Termini: ricercato si nascondeva alla stazione di Pisa

Si era reso responsabile della morte di un clochard come lui, provocata a suon di pugni in una rissa scoppiata lo scorso 26 di marzo in via Marsala, a Termini. La vittima, un 45enne, morì dopo tre giorni al Policlinico Umberto I. Ad uccidere l'uomo altri tre senza fissa dimora, due cittadini della Repubblica Ceca ed un 42enne polacco. Proprio quest'ultimo, già sottoposto a stato di fermo, si era allontanato dalla Capitale trasferendosi alla stazione di Pisa.

Arrestato clochard per omicidio alla stazione di Pisa

Allontanatosi da Roma le indagini per rintracciarlo sono andate avanti con la Procura di Roma che aveva spiccato un mandato di cattura nei suoi confronti come aggravio della pena. Gli operatori della Polfer di Pisa, non hanno avuto dubbi quando lo hanno fermato al Binario 1 della Stazione Centrale. Le foto segnaletiche lo hanno inchiodato subito, cosi come il successivo confronto delle impronte digitali.

Omicido clochard a Termini

La sua fuga da Roma è terminata quindi a Pisa, dove resterà in attesa di determinazioni della Procura competente.