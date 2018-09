Omicidio Ciro Esposito: 16 anni a Daniele De Santis, confermata condanna all'ultrà romanista

Daniele De Santis dovrà scontare 16 anni di reclusione per l'omicidio di Ciro Esposito, il giovane napoletano ucciso a Roma poco prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina-Napoli del maggio 2014. La Cassazione ha confermato la condanna e respinto il ricorso dei legali di De Santis contro il verdetto di appello che gli aveva già ridotto la condanna da 26 a 16 anni di carcere.

"Volevo la verità, e l'ho avuta", ha commentato di Antonella Leardi, madre di Ciro: "Non mi interessa quanti anni si fa De Santis ma solo che siano state definite le sue responsabilità". "Siamo soddisfatti della decisione della Cassazione che non ha accolto il tentativo della difesa di Daniele De Santis di far passare la tesi che l’omicidio di Ciro Esposito fosse un caso di legittima difesa", hanno sottolineato i Pisani.

"Ora c'è la certezza che non ci saranno altri sconti di pena per chi ha compiuto un crimine ingiustificato che ha colpito non solo la famiglia Esposito ma anche l'intera città di Napoli e il mondo del calcio. È importante che questa pena venga scontata in carcere senza nessun vantaggio", hanno commentato i legali. Gli avvocati di De Santis avevano chiesto i domiciliari.