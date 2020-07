Omicidio Cerciello, il suocero ascolta audio delle ultime ore del carabiniere ucciso e sviene in aula

Momenti drammatici nel Tribunale di Roma durante il processo per l'omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso il 26 luglio scorso. Mentre in udienzaveniva fatta ascoltare la telefonata relativa fatta ai soccorsi dal collega Andrea Varriale durante quella tragica notte, il suocero di Cerciello è stato colto da un malore ed è caduto in terra.

I giudici della prima corte d’assise hanno sospeso l'udienza ed è dovuto intervenire il medico. Un audio drammatico, in cui si alternano gli ultimi attimi di vita di Cerciello alla voce disperata di Varriale.

Il suocero della vittima durante la diffusione dell'audio si è alzato in piedi per raggiungere l'uscita del tribunale ed è crollato a terra per un mancamento. Rosa Maria Esilio, la moglie di Cerciello, è scoppiata a piangere, correndo in corso al padre riverso sul pavimento dell'aula.

Varriale, il collega di Cerciello Rega, poco prima era stato ascoltato, raccontando così ai giudici la sua testimonianza relativa all'omicdio del vicebrigadiere accoltellato 11 volte da Finnegan Lee Elder, il 20enne americano imputato per omicidio insieme al suo amico e coetaneo Gabriel Natale Hjort.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio oggi, nel frattempo, la segreteria nazionale Sim Carabinieri e dalla segreteria regionale Sim CC Lazio ha reso noto di aver organizzato una fiaccolata il 24 luglio in via Pietro Cossa, alle 21, proprio nel punto esatto in cui Cerciello e il suo collega Andrea Varriale, entrarono in contatto con i due giovani americani a processo per il reato di omicidio in concorso.