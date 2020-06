Omicidio Cerciello Rega, il pusher degli americani "era un informatore dei carabinieri"

Il presunto pusher di Trastevere “era un informatore”. Emerge un nuovo particolare nel processo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere dei carabinieri ucciso con 11 coltellate la notte tra il 25 e il 26 luglio in via Pietro Cossa, a Prati. Un delitto per il quale sono a processo i due studenti americani Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale-Hjorth.

Omicidio Cerciello Rega: il pusher "era informatore"

La rivelazione è contenuta in un verbale del settembre scorso, acquisito su istanza delle difese e messo a disposizione delle parti a quasi un anno dall’accaduto. Secondo le dichiarazioni rese da un militare dell’Arma I.P., il presunto pusher di Trastevere che avrebbe dovuto consegnare droga ai due americani a processo, “era un informatore”.

Omicidio Cerciello Rega, il pusher confidente e il delitto non risolto

Nelle dichiarazioni agli inquirenti il carabiniere, che la sera dell’omicidio Cerciello Rega non era in servizio, ha spiegato come il presunto pusher fornisse informazioni a lui, senza parlare di legami fra l’informatore e il vicebrigadiere assassinato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro tassello utile dunque a ricostruire l’intricata vicenda: l’omicidio del vicebrigadiere Cerciello Rega nel cuore di Prati che, a un anno di distanza, presenta ancora molti punti oscuri.