Omicidio Cerciello Rega, disposta perizia psichiatrica per Elder: chiamato esperto del caso Cucchi 

È stata disposta la perizia psichiatrica per Finnegan Lee Elder, il giovane statunitense che, insieme al connazionale Natale Hjorth, uccise a coltellate il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Entro luglio si saprà se il giovane amreicano era capace di intendere e di volere la notte in cui aggredì e uccise il militare nel quartiere Prati, a Roma.

I giudici della prima corte d'assise, nel corso dell'udienza svolta a porte chiuse del processo a carico dei due americani, hanno affidato la perizia psichiatrica per Finnegan Lee Elder così come era stata sollecitata dai difensori.

La richiesta è legata al fatto che l'imputato al momento del fatto stava seguendo una cura assumendo farmaci per problemi di natura psichiatrica. La perizia, la cui attività inizierà a metà maggio, verrà svolta dal professore Vittorio Fineschi e dallo psichiatra Stefano Ferracuti. I risultati saranno illustrati in una udienza dedicata e che è stata fissata al 22 luglio.

La convocazione del professor Fineschi è stata subito contestata dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Ma il processo per l'omicidio da parte dei due americani del vice brigadiere dei carabinieri Cerciello, è un processo agli assassini o all’Arma dei Carabinieri? Perché la Corte d'Assise convoca come perito il dottor Fineschi che si occupò già del caso Cucchi? Una scelta che solleva più di un sospetto" denuncia Gasparri.

Secondo Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi, sentito dall'agenzia AdnKronos, Gasparri ha invece "perso un'occasione per stare zitto. Il professor Fineschi non può assolutamente essere accusato di pregiudizi contro i carabinieri. Noi lo nominammo come perito al processo Cucchi subito dopo la morte di Stefano, nel novembre 2009, quando imputati non erano i militari dell'Arma ma gli agenti della polizia penitenziaria. Fineschi è un professionista riconosciuto".

I giudici hanno, inoltre, affidato a due periti, Iolanda Plescia e Matteo Bilardello, il compito di tradurre le intercettazioni dei dialoghi intercorsi in carcere tra Elder e i suoi familiari.

Nel corso dell'udienza è stato ascoltato il colonnello Lorenzo D'Aloia, comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri, che ha svolto le indagini sulla vicenda ricostruendo le varie fasi dell'attività investigativa a cominciare dall'individuazione, poche ore dopo l'omicidio, dei due americani in una stanza di albergo a poche decine di metri dal luogo dell'aggressione.