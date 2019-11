Trovato morto nell'azienda di famiglia, il figlio confessa: "Ho ucciso mio padre"

E' stato trovato nell'azienda di famiglia riverso in terra, in una pozza di sangue, senza vita. E' morto martedì 12 novembre, a 76 anni, un uomo, titolare di un'impresa di infissi in via Soriso, a Boccea. A.C., queste le iniziali della vittima, sarebbe stato ucciso del figlio D.C. di 38.

E' stato infatti lui, una volta rintracciato dalla polizia, a confessare: "Sì, ho ucciso mio padre". Le sue parole dovranno essere ascoltate anche dal Pm di turno che, una volta verificata la veridicità della confessione, potrà emettere il decreto di fermo per omicidio e il conseguente (ed eventuale) arresto.

A scoprire il corpo dell'uomo è stata la figlia che ne aveva denunciato la scomparsa martedì mattina. La donna, entrata nell'azienda nel pomeriggio, ha trovato il 76enne coperto di sangue, con alcuni tubi e un martello vicino, e una carriola che lo copriva. Era già privo di vita.

Gli agenti della Squadra Mobile e dell'Aurelio, dopo una breve indagine, sono così arrivati a D.C. e, dopo la confessione, lo hanno portato in Commissariato. Alla base del gesto, secondo quanto raccontato dal 38enne agli inquirenti, ci sarebbero delle questioni economiche.