Arco di Travertino: lite tra senza fissa dimora, 49enne muore in ospedale

Omicidio all'Appio Latino con un 49enne deceduto nel letto dell'ospedale dove era ricoverato in condizioni disperate dallo scorso 21 marzo. A morire, dopo aver subito una violenta aggressione, un cittadino romeno di 49 anni, trasportato d'urgenza martedì scorso all'ospedale Vannini Figlie di San Camillo. L’uomo, che era stato soccorso da un amico in via dell’Arco di Travertino, all’interno della baracca dove viveva, aveva subito un’aggressione. Il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio. E’ in atto un’attività di indagine da parte del commissariato Appio Nuovo.

