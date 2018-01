Omicidio a Casal Bruciato: ucciso un uomo a colpi di pistola, caccia al killer

Alberto Ianni, di 39 anni, è stato ucciso nella notte in via Sebastiano Satta, nella zona di Casal Bruciato. E' stato trovato all'una della notte tra il 22 e il 23 gennaio sul pianerottolo di casa, con un colpo di proiettile che gli ha perforato l'addome. A colpirlo un uomo con il volto travisato.

L'omicidio di Alberto Ianni

La vittima, con precedenti penali, è stata raggiunta dal killer sul pianerottolo di casa. Con l'aggressore, forse un complice. Sul posto, allertato dai vicini, il personale del 118 che ha tentato di rianimare Ianni senza riuscirsi. Allertati sono giunti anche gli agenti del reparto volanti della Polizia e la squadra della Scientifica per i rilievi del caso.

Chi era la vittima

Alberto Ianni detto 'Er mitraia' era separato e padre di due figli di 17 e 12 anni. In passato aveva lavorato come addetto alla sicurezza nei locali e anche come guardia. Amante del fitness frequentava spesso le palestre tanto da praticare pugilato e kick boxing.

Indagini in corso

Ad occuparsi delle indagini la Squadra Mobile della Polizia. Secondo i primi riscontri investigativi Ianni aveva diversi precedenti. Ad essere ascoltata dagli agenti, una donna che avrebbe asssistito alla scena. Sentiti anche amici e parenti della vittima per ricostruire il giro di contatti della vittima. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista.

Le case popolari di via Satta

La zona, più volte, è balzata agli onori della cronaca. Quella di via Satta, infatti, è la strada delle case popolari della zona di Casal Bruciato scenario anche di compravendita di droga. O di liti violente, a volte anche con l'uso di armi da fuoco come in occasione di una sparatoria nel 2016.