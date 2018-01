Omicidio Casal Bruciato: indagini sulla morte di 'Mitraia', la Polizia stringe il cerchio

Via Sebastiano Satta 55. Qui, a Casal Bruciato, è morto Alberto Ianni detto 'Mitraia' di 39 anni. Un delitto su cui stanno lavorando gli investigatori della Squadra Mobile di Roma. Molto conosciuto nel quartiere del Tuscolano, dove viveva, era separato e padre di due figli di 17 e 12 anni. Aveva lavorato come addetto alla sicurezza nei locali e anche come guardia giurata. Amante del fitness frequentava spesso le palestre dove praticava pugilato e muay thai, disciplina che lo aveva portato anche a vincere alcuni trofei.

Alberto Ianni ucciso da un proiettile

Tre spari, uno andato a segno all'addome di Ianni. Colpi partiti da una pistola calibro 6,35 che ha fatto fuoco quasi a brucia pelo. Ianni, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, è stato colpito da un proiettile che gli è rimasto conficcato nel corpo, poi è sceso per le scale della palazzina popolare, quindi si è accasciato sul ballatoio. Lì, quasi esanime, è stato soccorso ma i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo sono stati vani ed è morto.

L'appuntamento con la morte

Ad indagare sulla vicenda la Squadra Mobile. Alla base del delitto ci potrebbero essere delle questioni personali. Una discussione finita male. Dalle ricostruzioni fatte, Ianni aveva appuntamento con qualcuno la notte tra il 22 e il 23 gennaio. Forse proprio con l'assassino. Così, accompagnato dalla fidanzata poi rimasta in macchina, è salito all'ottavo piano di via Satta. Lì gli spari, tre. Uno a segno mortalmente. Il killer non ha dato tempo a Ianni di avvicinarsi, e non c'è stata colluttazione.

Un uomo è irrintracciabile

La compagna, che lo aspettava in macchina, ha riferito di non aver visto nulla. L'assassino, che potrebbe essere stato aiutato da qualcuno nella fuga, è nel mirino della Polizia. All'ottavo piano di quel palazzo abita, da solo, un uomo di 47 anni. Al momento è irrintracciabile. L'appartamento della sua abitazione era chiuso al momento dell’arrivo della Polizia e per aprirlo ci sono voluti i Vigili del Fuoco. La Polizia indaga. Non è escluso che ci possano essere sviluppi già dalle prossime ore.