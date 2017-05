Omicidio Michela Di Pompeo, Carrieri resta in carcere dopo la confessione

Francesco Carrieri, il direttore di banca di 55 anni che ha ucciso la compagna Michela Di Pompeo con un manubrio da palestra, resta in carcere. Lo ha deciso il gip Costantino De Robbio che ha accolto le richieste del procuratore aggiunto Maria Monteleone e del sostituto Pantaleo Polifemo.

IL MOSTRO DELLA GELOSIA - L'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Durante l'interrogatorio di garanzia, Carrieri ha ammesso di aver colpito la compagna al culmine di una lite scaturita dal suo timore di essere lasciato confermando così la confessione già rilasciati ai Carabinieri subito dopo aver commesso il fatto all'alba del 1 maggio. Carrieri ha ucciso Michela per "la troppa gelosia".

LA CONFESSIONE - "Ho visto un messaggio di un suo ex sul cellulare e ho perso la testa. Di recente ho sofferto di depressione e ho provato anche a togliermi la vita", così come riporta anche 'La Repubblica'.

"Ero cambiato. - confessa Carrieri - Di notte spiavo il suo cellulare. Poi ho visto il messaggio del suo ex e ho perso la testa. L'ho svegliata, le ho chiesto conto. Lei ha detto che non era nulla di importante, poi si è arrabbiata per la vuolazione della sua privacy".

LE VOCI DEL QUARTIERE - I due erano in affitto in una casa nella cuore del centro di Roma, a pochi metri da piazza di Spagna. I vicini raccontano di averli sentiti spesso litigare e urlare in casa. A RomaToday (qui il video), raccontano: "E' sconcertante. Lei aveva due bambini". "Ormai queste vicende sono all'ordine del giorno", dice un'altra con profonda amarezza.

LEGGI ANCHE

Michela, la professoressa massacrata dal compagno. Il dolore degli studenti: "Ti vogliamo bene prof"