Olivia Luccardi molestata su taxi abusivo a Roma: la vicenda della star di Netflix

Olivia Taylor Luccardi sarebbe stata molestata a Roma da un tassista abusivo siriano. La 29enne attrice statunitense nota per aver preso parte ad 'Orange Is the New Black' su Netflix, era nella Capitale nel periodo tra Natale e Capodanno, e ha denunciato il tutto. A riportare la notizia per primo il quotidiano Leggo che sottolinea come i fatti siano andati in scena il 28 dicembre scorso in zona Testaccio.

Tra un drink e l'altro, un ballo e gli immancabili selfie, la serata volgeva al termine e per fare rientro, i ragazzi venivano convinti a salire a bordo di un tassista abusivo. Uno dopo l'altro i ragazzi e le ragazze venivano accompagnati a casa finché, per ultima, non rimaneva in macchina Olivia. Una situazione favorevole che spingeva l’uomo a fiondarsi sulla ragazza, afferrandola con vigore dalle braccia e tirandola verso di sé, riuscendo a baciarla sulla bocca. Pochi secondi di smarrimento poi l'attrice, forse ispirata da una delle pellicole a cui ha preso parte, riusciva a divincolarsi e a fuggire dal taxi prima che potesse accadere qualcosa di irreparabile.

Ora il pubblico ministero Silvia Santucci ha notificato il rinvio a giudizio per il siriano, accusato di "violenza sessuale" ai danni dell'attrice 29enne. La prima udienza si terrà il 27 aprile come spiega l'avvocato Francesco Bolognesi, nominato d'ufficio. Il siriano, al momento, appare invece irreperibile.

Olivia Taylor Luccardi che ha partecipato anche a House of Cards, al film Money Monster ed ora sta girando la serie horror Channel Zero, era a Roma dal 23 dicembre. Sul suo account Instagram appaiono tante foto della Capitale. Prima a Villa Borghese, poi a Testaccio. Ogni giorno una foto postata in rete. Ogni giorno uno spaccato di Roma. Nelle città eterna ha passato il Natale, il Capodanno e l'Epifania a Campo de' Fiori prima della cena di "arrivederci" fatta dai suoi amici lo scorso 10 gennaio. L'ultima foto il giorno dopo: "Lasciare Roma fa sempre male al mio cuore. Ma sapere che tornerò sempre lo renderà migliore. Vi amo tutti e torno presto".