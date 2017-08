Olio per motori nella Fontana dei Tritoni, Bergamo: "Danneggiato simbolo di Roma"

Sostanza melmosa nella Fontana dei Tritoni e una tanica di olio per motori trovata nelle vicinanze. E' successo questa mattina, intorno alle 9, in piazza Bocca della Verità.

Sul posto i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia e personale della Soprintendenza Capitolina dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti hanno segnalato la presenza di sostanza oleosa all'interno della Fontana dei Tritoni. Le immediate indagini dei Carabinieri, in attesa di quantificare il danno, hanno poi portarto al ritrovamentro della tanica. I militari stanno lavorando per cercare di risalire al responsabile del gesto.

"Condanno il gesto di ignoti che danneggia un monumento simbolo di Roma. E' rattristante questa mancanza di rispetto verso la città e verso la nostra storia. Questo tipo di comportamento denota ignoranza e assenza di senso civico in chi agisce in modo così sconsiderato" commenta il Vicesindaco Luca Bergamo.

Al più presto sarà effettuato lo svuotamento della fontana da una ditta specializzata per poi procedere alla pulitura della vasca.