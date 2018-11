Pomezia: nell'alloggio popolare nasconde oggetti rubati. Trovati tv, bici e katane

Nascondeva in casa merce rubata. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Pomezia, durante un servizio coordinato per il contrasto all'illegalità diffusa, svolto nelle palazzine di edilizia popolare di via Fellini, hanno denunciato un 61enne italiano per ricettazione.

All'interno dell'abitazione dell'uomo i militari hanno rinvenuto un televisore, alcune biciclette, attrezzi agricoli, trapani, attrezzi da parrucchiere e capi d'abbigliamento di cui l'uomo non ha saputo indicare la provenienza. Trovate anche due katane. Il 61enne è stato denunciato per ricettazione. Sono in corso le ricerche per accertare la provenienza della refurtiva e restituirla ai legittimi proprietari.