Occupazioni alla baraccopoli di via di Salone: sequestrati nove moduli abitativi

Nove moduli abitativi occupati indebitamente senza alcun titolo o autorizzazione. A sequestrarli gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale al termine di un blitz attuato questa mattina nella baraccopoli istituzionale di via di Salone, periferia est della Capitale. L'intervento da parte degli agenti dello Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale), nell'ambito delle attività di contrasto alle forme di illegalità diffuse all'interno delle baraccopoli della Capitale.

IL BLITZ DEI CASCHI BIANCHI - In particolare i 'caschi bianchi' dei gruppi Spe e Gssu, coordinati dal vicecomandante Lorenzo Botta, sono intervenuti con 40 uomini e 12 autopattuglie, "liberando" nove moduli abitativi, comprensivi delle relative forniture idroelettriche gratuite, dall'indebita occupazione di persone non aventi titolo.

Per questi motivi,, sono stati denunciati per occupazione di campi ed edifici (articoli 633 e 639 del Codice Penale) e condotti presso il gabinetto di polizia scientifica per il loro fotosegnalamento. In un contesto che vede la presenza di, accanto a topi morti e degrado, sono sempre più diffuse le occupazioni indebite dei moduli abitativi, sottratti, secondo fonti investigative, anche con la forza, agli aventi diritto. Un fenomeno cui la Polizia Locale di Roma Capitale ha deciso di dire basta.

INTERVENTI A TAPPETO - Non più piantonamenti di facciata con una sola pattuglia a presidio, ma massicci e costanti interventi a tappeto, nelle favelas (istituzionali e non) della Capitale. Una politica che appare non riscontrare particolari consensi all interno delle baraccopoli. Gli agenti hanno infatti riscontrato la ripresa di una particolare forma di protesta. Cumuli di immondizie, abbandonate proprio di fronte agli appositi contenitori, che "stranamente" vengono lasciati vuoti. Le operazioni, sono tutt'ora in corso.