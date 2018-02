Tiburtina: occupazioni e allaccio abusivo alla corrente, blitz dei carabinieri

Blitz all'alba a Villalba di Guidonia dove i carabinieri della Compagnia di Tivoli, sotto l’egida della Procura della Repubblica di viale Cassiano, hanno dato esecuzione ad un decreto che dispone perquisizioni locali, con relativa rimozione degli ostacoli fissi eventualmente eretti, negli edifici ubicati nella frazione del Comune della Città dell'Aria.

Occupazione palazzina a Villalba di Guidonia

Tale attività ha consentito di fermare numerose persone sia in ordine agli allacci abusivi alla rete elettrica, sia per l’occupazione abusiva degli immobili, nonché per il reingresso illegale nel territorio dello Stato di alcuni stranieri.

Sgombero occupazione via Tiburtina

La zona, situata nella provincia nord est della Capitale, che era già stata fatta oggetto di denunce e segnalazioni da parte di cittadini ormai stanchi della diffusa illegalità, è stata controllata anche mediante il nucleo Carabinieri cinofili, personale dei vigili del fuoco e personale dell’Enel. Sono tuttora in corso attività di polizia giudiziaria. La posizione delle persone fermate è ancora al vaglio e sicuramente porterà ad arresti e denunce.