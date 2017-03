Occupa appartamento e lo trasforma in una casa di appuntamenti

Ha occupato una casa in zona Santa Palomba trasformandola, di fatto, in una casa d'appuntamenti. Per questo, stamattina, la Polizia Locale di Roma Capitale ha sequestrato un appartamento in via dei Papiri, il business era stato allestito da un cittadino romeno. Durante le indagini è emerso un giro di prostituzione di ragazze straniere, che utilizzavano l’abitazione come base di appoggio. Sono stati trovati sei letti, oltre a copie di documenti e numerose prove di tale attività.

CLONAZIONE CHIAVI BMW - L’USPDA, l’Unità di Supporto al Dipartimento Politiche Abitative, è intervenuta per sgomberare l’alloggio, di proprietà del Patrimonio di Roma Capitale, e al suo interno ha trovato, nascosti nell’imbottitura di un cuscino, due bilancini di precisione e un macchinario utilizzato per clonare chiavi Bmw.

OCCUPANTE RICERCATO - Gli agenti hanno perquisito i locali e recuperato anche grimaldelli e attrezzi di scasso. L’occupante, che ha precedenti per furto, spaccio e favoreggiamento della prostituzione, era assente al momento dell’intervento e risulta attualmente ricercato.