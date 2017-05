Tentano occupazione di un appartamento in vendita, denunciati

Hanno provato ad occupare un appartamento in vendita. Per questo i carabineiri della Compagnia di Bracciano, a seguito di un accesso illecito in un domicilio privato a Manziana, Comune della provincia romana, hanno denunciato 4 persone per danneggiamento ed occupazione di edifici.

I FATTI - E' accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì scorso quando i 4 complici, con un piede di porco, hanno forzato la porta di un appartamento e sono entrati all’interno. A seguito della segnalazione giunta al 112 di un cittadino che transitava nella via, i Carabinieri sono rapidamente giunti sul posto ed hanno fermato ed identificato le persone, cittadini italiani, residenti nella zona, intenzionati ad occupare abusivamente quel locale, al momento disabitato ed in vendita.

IMMOBILE AL LEGITTIMO PROPRIETARIO - Terminati il sopralluogo e i rilievi, i Carabinieri hanno sequestrato il piede di porco utilizzato e hanno riaffidato l’immobile al suo legittimo proprietario. I quattro sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.