VIDEO | Ecco il nuovo suv dei Carabinieri: verrà usato nell'area dei Castelli Romani

All'interno del parco del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, è stata presentata la Mitsubishi Eclipse Cross con livrea istituzionale che entrerà ufficialmente nel parco veicoli dell'Arma.

L'evento si è svolto alla presenza del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri gen. D. Teo Luzi, dell’Amministratore delegato di Koelliker s.p.a. e Mitsubishi Motors Italia s.p.a. Dott. Luca Ronconi, del Direttore Generale di Mitsubishi Motors Italia s.p.a. Dott. Moreno Seveso e dei vertici dello Stato Maggiore dei Carabinieri.

Il mezzo è un SUV con motore 1.5 turbo benzina da 163 cv, a trazione integrale, in grado di operare su fondi viscidi e innevati. Verrà concesso in comodato d'uso gratuito in due esemplari, che saranno inizialmente assegnati ai Comandi Provinciali di Roma e Milano, dove verranno utilizzati nelle aree collinari dei Castelli Romani e dell'Alta Brianza, per il controllo del territorio e per speciali interventi, quali il trasporto di organi e sangue anche fuori dai centri abitati.

L’allestimento di questa speciale versione della Eclipse Cross prevede tra l’altro segnalatori luminosi a LED, che offrono agli operatori la massima visibilità, supporti porta arma lunga a bloccaggio meccanico, un piano scrittoio illuminato ricavato nella cappelliera posteriore e predisposizioni per i sistemi di comunicazione e per il sistema di scambio dati operativo Odino.

Prima della presentazione i vertici di Mitsubishi Motors Italia s.p.a. sono stati ricevuti dal Comandante Generale dell’Arma Giovanni Nistri.