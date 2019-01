Si spoglia nudo, danneggia il bar ed aggredisce il titolare. Arrestato

Notte agitata in un bar di Monterotondo dove un uomo ubriaco e senza vestiti ha danneggiato il locale aggredendo il titolare. A mettere fine alle violenze di un 33enne di origini bielorusse i carabinieri della Compagnia di Monterotondo che lo hanno poi arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare sono stati i militari del Nucleo Radiomobile ad intervenire, su richiesta del NUE 112, in piazza del Popolo, nel centro storico di Monterotondo, dove era stato segnalato un uomo, che, dopo essersi denudato, a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, aveva aggredito il titolare del locale bar, danneggiando l’esercizio commerciale.

Il violento, alla vista dei militari, si è scagliato contro di loro proferendo espressioni ingiuriose e minacciose, nonché colpendo gli stessi, che, solo dopo aver vinto la sua strenua resistenza, riuscivano a bloccarlo e condurlo in caserma, dove veniva arrestato. L’uomo è stato poi tradotto presso le camere di sicurezza della Stazione di Monterotondo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

Nell'ambito dei controlli del territorio, a Mentana, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in esecuzione di ordinanza

di aggravamento in carcere, emessa dalla dal Tribunale di Roma, un 34enne albanese, da tempo residente in zona, per aver violato ripetutamente la misura degli arresti domiciliari, a cui era sottoposto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Roma.