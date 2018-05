Nubifragio a Tivoli: smottamenti e fango in strada, il giorno dopo la conta dei danni

Due ore di nubifragio. Il giorno dopo la città di Tivoli torna alla normalità, alle prese con i danni lasciati dal maltempo. Impressionanti le immagini ed i video diffusi in rete dai cittadini del Comune della provincia nord est della Capitale con tombini saltati, auto con l'acqua sino allo sportello, 'cascate' e 'fiumi' di pioggia, strade allagate e traffico congestionato. Diverse le criticità risolte con il passare delle ore. Stamattina alle 8:00 la via Empolitana era aperta a senso unico alternato.

Smottamento agli Arci

La chiusura in entrambe le direzioni era stata disposta ieri per uno smottamento della sede stradale tra Arci e largo Saragat. Sul posto operano polizia locale e protezione civile che stanno verificando la stabilità della strada prima della riapertura. Dalle prime ore di stamattina gli operatori sono tornati al lavoro per rimuovere il fango trascinato sulla sede stradale dalla pioggia in diverse strade di Tivoli.

Nubifragio a Tivoli

Due ore di difficoltà per i tivolesi, con vigili del fuoco e volontari della protezione civile al lavoro per risolvere le criticità più urgenti. Almeno 40 gli interventi dei pompieri per allagamenti su strada, negozi e scantinati e danni d'acqua in appartamenti. Soccorsi i passeggeri di due auto rimasti bloccati all'interno delle vetture circondate dalla pioggia caduta.

Situazione strade a Tivoli

Inevitabile il congestionamento del traffico, con la protezione civile che consigliava di non spostarsi in auto. Le maggiori difficoltà nell'area di via Valeria (nell'articolo il video), sede di alcune associazioni di protezione civile e del corpo della polizia municipale del Comune. Fiumi d'acqua anche in via Colsereno, via Postera, viale Roma, agli Arci, nella zona del cimitero (largo Saragat), a Bivio San Polo, sulla via Valeria ed altre strade. Scenario simile a 'valle', in particolare sulla Maremmana Inferiore a Ponte Lucano, dove il solito tombino saltato ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada che passando per Villa Adriana collega la via Tiburtina Valeria al casello autostradale di Tivoli.