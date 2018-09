Nubifragio a Roma: alberi caduti e strade allagate, la situazione in città

Disagi nella Capitale a causa di un forte nubifragio che si è abbattuto su Roma dalle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 20 settembre. Il temporale, come indicato dalla previsioni del Dipartimento di Protezione Civile, sta riguardando soprattutto il quadrante sud est della Capitale, dove si segnalano allagamenti e problemi alla normale viabilità.

Nubifragio a Roma 20 settembre 2018

Paritcolari disagi sul tratto urbano dell'A24 dove la pioggia ha determinato una esondazione fra l'allacciamento del Grande Raccordo Anulare e l'uscita Galla Placidia e Tangenziale Est. Allagamenti e traffico intenso anche sulla Diramazione Roma Sud dell'autostrada A1. Copione simle anche a Marconi, come segnala Astral, si registrano code in entrata dell'autostrada A91 Roma-Fiumicino (con gli automobilisti alle prese anche con un incidente stradale) all'altezza di via Isacco Newton. Acqua in strada anche in via di Porta Furba, in prossimità di via del Mandrione, con traffico rallentameto "causa allagamento".



Alberi caduti a Roma

Oltre a pioggia ed allagamenti la pioggia ha determinato la caduta di alberi e rami in carreggiata. E' il caso della Garbatella. In particolare su via San Nemesio, dove la caduta di un albero all'altezza dell'ospedale Cto ha comportato la deviaizone delle linee bus 670 e 715. Deviata anche la linea 118, a causa della caduta di un altro albero in via Appia Pignatelli, altezza via Almone. Presenza di rami in carreggiata in vicolo delle Sette Chiese, nel quartiere Ardeantino.

Previsioni meteo a Roma

Un nubifragio annunciato dalla Dipartimento di Protezione Civile che ha lanciato una allerta codice giallo con possibili "precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale" dalle prime ore del pomeriggio di oggi e per le successive 9 ore.

#info #atac - linea 118 deviata su percorsi alternativi causa caduta albero in via appia pignatelli/almone #roma — infoatac (@InfoAtac) September 20, 2018