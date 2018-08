Maltempo: allagamenti ai Castelli e alberi caduti in provincia di Roma

Maltempo e nubifragio oggi 8 agosto a Roma. Ben sessanta gli interventi dei Vigili del Fuoco in due ore.Tanti i disagi in provincia nella zona fuori il Grande Raccordo Anulare dai Castelli Romani a Mentana. A Rocca di Papa e Velletri strade allagate e interdette. Così come a Ciampino dove per il forte vento, sommato alla pioggia, è crollato un muro di cinta e sono caduti numerosi cassonetti. Allagamenti anche a Nemi e Tivoli.

Problemi anche alla viabilità su via dei Laghi e via Appia, nel tratto urbano della A24 fra lo svincolo del Gra e la Tangenziale Est, sul Raccordo fra la Laurentina e la Romanina e nella zona di Tivoli. Si registrano anche alberi caduti a Mentana, in via Antonio Moscatelli, sulla Lunghezzina e via Demetriade con la strada chiusa per rami sulla carreggiata in direzione via Tuscolana .

Dalle 14:50, invece, il traffico ferroviario sulle linee della FL6 Roma – Cassino\Velletri\Frascati è rallentato per un problema tecnico a Ciampino provocato dal maltempo che sta interessando la zona. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti. Rfi ha riprogrammato il servizio ferroviario e richiesto servizi sostitutivi con autobus.

Disagi anche sulla Roma-Viterbo con l'interruzione dalle 15:30 nellla tratta Vignanello <-> Fabrica di Roma per verifiche tecniche conseguenti alla "caduta di alcune pietre sui binari dalla strada nei pressi della sede ferroviaria". La situazione dalle 16:30 è tornata alla normalità.