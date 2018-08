Nubifragio a Colleferro: strade allagate ed automobilisti in panne

Nubifragio a Colleferro dove un forte temporale ha determinato allagamenti e difficoltà alla circolazione stradale. La pioggia è arrivata intorno alle 15:30 preceduta da forti lampi e tuoni. La scorsa settimana era stata la volta di una forte grandinata con chicchi grandi come palle da golf, oggi, invece, c’è stata solo l’acqua che però è caduta in maniera copiosa.

Nubifragio a Colleferro

Come spesso accade la rotatoria di via Fontana dell’Oste si è allaga con quasi un metro di acqua e la polizia locale è dovuta intervenire per chiudere gli accessi e per deviare il traffico verso la parte alta. Un’altra zona che si è completamente allagata è via Consolare Latina con l’acqua che ha invaso completamente la carreggiata e con gli automobilisti che hanno fatto molta fatica ad attraversarla. Problemi anche nel tratto di autostrada A1 che attraversa i Comuni dei Monti Prenestini. (fonte FrosinoneToday).