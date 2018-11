A tutta velocità con l'auto per le vie cittadine: nascondeva nove panetti di hashish

Si aggirava in auto a velocità sostenuta lungo le vie di Bracciano. Le infrazioni stradali non sono però passate inosservate ai carabinieri della Compagnia della Stazione di Anguillara Sabazia che lo hanno fermato per un controllo. Poi la scoperta, con i militari dell'Arma che lo hanno trovato in possesso di 9 panetti di hashish pronti per essere venduti. L'uomo, un 52enne italiano, è stato poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scoperta è arrivata nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, la scorsa notte, dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano. Poco più tardi, un’altra pattuglia dell’Arma ha fermato un 30enne di Cerveteri, notato in atteggiamento sospetto. Durante il controllo, i Carabinieri hanno notato l’uomo particolarmente innervosito, comportamento che ha spinto i militari ad estendere il controllo anche alla sua abitazione.

All’interno dell’appartamento, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato diverse dosi di hashish e di cocaina e un bilancino di precisione. I due arrestati, dopo il rito di convalida sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.