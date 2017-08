"Nonno Benito" colpisce ancora, ad 88 anni torna in azione il re dei borseggiatori

"Nonno Benito" torna in azione. Quasi 90enne, l'arzillo borseggiatore;originiario della provincia di Lecce, è tornato nuovamente al centro delle cronache cittadine. Romano di adozione e con una sfilza di precedenti, l'88enne è stato ancora una volta arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di domenica 27 agosto.

"Nonno Benito" sul bus 64

Il borseggiatore professionista è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante. Insospettabile per l’esile corporatura, barba e capelli lunghi, salito dalla porta centrale di un bus linea 64 e approfittando della calca, ha sfilato il portafogli dalle tasche di un ragazzino milanese di 16 anni a Roma per turismo.

Borseggio del portafoglio

I Carabinieri che si trovavano a bordo del mezzo, lo avevano già notato e quando è entrato in azione sono intervenuti bloccandolo. Per tutta risposta, nonno Benito ha provato a giustificarsi dicendo che aveva appena raccolto il portafogli da terra e che lo stava restituendo al ragazzo; il denaro però, nel frattempo, era già finito nelle sue tasche.

Nuovo arresto per "Nonno Benito"

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre per l’anziano borseggiatore è scattata l’ennesimo soggiorno nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri in attesa di essere portato in Tribunale per la celebrazione del rito direttissimo.