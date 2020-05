Non rispetta l'alt e fugge: inseguimento lungo la via Flaminia

Rocambolesco inseguimento nella periferia di Roma, terminato con l’arresto di un 35enne, fermato dai carabinieri di Bracciano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante la notte, l’uomo, a bordo di un’auto, non si è fermato all’alt imposto dai militari della Stazione di Rignano, impegnati in un posto di controllo sulla via Flaminia. Ne è scaturito un lungo inseguimento, nel corso del quale l’arrestato con manovre pericolose ha messo anche in pericolo anche l’incolumità di altri utenti della strada. L’inseguimento è terminato poco dopo a Rignano con il suo arresto. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.