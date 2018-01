Operazione Eclissi: tutti i nomi dei 32 arrestati

Scacco alla criminalità di Ostia. 32 ordinanze di custodia cuatelare in carcere per capi e affliati al clan Spada. Una persona, già latitante, è sfuggita all’arresto. Le ordinanze sono state emesse dal gip di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Sono accusati, tra l'altro, di aver costituito, promosso e fatto parte di un associazione a delinquere di tipo mafioso nel Lazio e segnatamente ad Ostia. Per la prima volta i componenti della famiglia Spada finiscono in carcere per il 416bis. Tra gli arrestati della famiglia sinti anche Roberto Spada, già rinviato a giudizio dopo che a novembre fece finire in ospedale Daniele Piervincenzi del programma tv Nemo preso a testate fuori dalla sua palestra.

Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono

1. SPADA Carmine detto Romoletto, nato a Roma (1967)

2. SPADA Roberto, nato a Roma (1975)

3. SPADA Ottavio detto Maciste, nato a Roma (1963)

4. SPADA Armando, nato a Roma (1967)

5. SPADA Vittorio detto Manolo, nato a Roma (1991)

6. SPADA Juan Carlos, nato a Roma il (1990)

7. SPADA Francesco, nato a Roma il (1987)

8. DE SILVIO Francesco, nato a Roma (1979)

9. ROSSI Alessandro, nato a Roma il 12.7.1966

10. MAGLIOLI Saber, nato a Roma (1990)

11. SEROUR Ramy, nato a Roma (1990)

12. SEROUR Samy, nato a Roma (1988)

13. FRANZESE Carlo, nato a Napoli (1976)

14. CARFAGNA Mauro, nato a Roma (1975)

15. DE DOMINICIS Stefano, nato a Roma (1966)

16. PERGOLA Roberto, nato a Roma (1954)

17. PERGOLA Daniele, nato a Roma (1977)

18. GALATIOTO Claudio , nato a Roma (1951)

19. SASSI Roberto, nato a Roma (1957)

20. RUTILO Fabrizio, nato a Roma (1990)

21. FIORE Claudio, nato a Roma (1970)

22. FABI Fabio, nato a Roma (1978)

23. CARAMIA Mauro, nato a Taranto (1964)

24. SPADA Enrico, detto Macistino, nato a Roma (1986)

25. SPADA Ottavio, detto Marco, nato a Roma (1989)

26. SPADA Massimiliano, nato a Roma (1976)

27. SPADA Silvano, nato a Roma (1984)

28. SPADA Roberto, detto Zibba, nato a Roma (1987)

29. DE SILVIO Nando, nato a Roma (1978)

30. ALVEZ DEL PUERTO Ruben Nelson, nato in Uruguay (1989)

31. MASSIMIANI Massimo, nato a Roma (1983)

32. AMNA SABER ABDELGAWAD NADER detto l’egiziano, nato in Egitto (1986) unica ordinanza non eseguita in quanto l’uomo è latitante e non presente sul territorio nazionale,