Bagaglio sospetto in aeroporto, artificieri lo fanno brillare: era pieno di noci cocco

Un trolley sospetto abbandonato all'aeroporto Leonardo Da Vinci. Questo quanto ha fatto scattare le procedure previste in caso di bagaglio sospetto con le forze dell'ordine che hanno poi delimitato la zona e fatto brillare la valigia a scopo preventivo. Una procedura standard, a renderla particolare una diretta twitter di un giornalista freelance, Ned Donovan che ha raccontato tutte le fasi dell'operazione sino ad una ultima foto, nella quale si vede il contenuto (delle noci di cocco) sparso accanto al bagaglio appena fatto esplodere.

Un racconto ricco di esclamazioni quello di Ned Donovan che inizia con la foto del trolley abbandonato in aeroporto: "La polizia italiana ha appena fatto scoppiare una borsa di qualcuno all'aeroporto di Roma". Poi la foto del contenuto del trolley fatto brillare: "Incredibile, la polizia italiana ha fatto saltare una valigia piena di noci di cocco e ora l'aeroporto di Roma è stato riaperto. Ecco le noci di cocco".

Il giornalista poi spiega il motivo del suo stupore ironizzando con la procedura: "Ecco la foto del momento dopo che le noci di cocco sospette sono state fatte brillare". Poi un ulteriore commento: "C'è così tanto di italiano in questo incidente. Hanno fatto saltare quello che pensavano fosse una bomba nel mezzo dell'aeroporto mentre le persone erano a 10 metri di distanza, e poi quando hanno distrutto la valigia sono andati via aspettando che ripulissero". Una diretta twitter che è poi diventata virale, con la foto delle noci di cocco esplose che ha trovato oltre 500 commenti, 7500 mi piace e 3213 retweet. Fra questi decine di commenti che criticano la procedura attuata per controllare la valigia sospetta.

In relazione a quanto accaduto dall'aeroporto di Fiumicino hanno poi spiegato che si è trattato di un normale controllo preventivo da parte della polizia di una valigia rimasta incustodita. Lo stesso era accaduto lo scorso 7 giugno quando, sempre al Leonardo Da Vinci, gli artificieri erano intervenuti con un cannoncino ad acqua comandato a distanza per controllare un altro trolley abbandonato.



There’s so much about this incident that I enjoyed and also felt so Italian. They blew up what they thought was a bomb in the middle of the airport while people were about 10 metres away, and then when it was destroyed the police just wandered off and left it to be cleaned up