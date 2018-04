Boxe: paura per Nino Benvenuti, l'ex pugile ricoverato in ospedale per un malore

Paura per Nino Benvenuti, ricoverato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata di Roma.Giuseppe Benvenuti, 80 anni compiuti lo scorso 26 aprile, ha accusato un forte malore. Escluso il peggio, ma i medici hanno raccomandato "riposo assoluto".

Nino Benvenuti in ospedale

Sottoposto a tutti gli accertamenti del caso al nosocomio universitario del PTV, i medici, secondo quanto si apprende, hanno escluso il peggio ma sono stati chiari su un punto: Nino Benvenuti dovrà prendersi un periodo di riposo, da determinare in base a quella che sarà la prognosi.

Il pugile Benvenuti ricoverato per un malore

Nino Benvenuti ha festeggiato 80 anni il 26 aprile scorso, e lo aveva fatto su un ring di Roseto degli Abruzzi, dove era presente come ospite d'onore delle finali degli Europei giovanili. Riconosciuto tra i più grandi pugili di tutti i tempi dall''International Boxing Hall of Fame e dalla World Boxing Hall of Fame, vincendo l'Oro Olimpico alle Olimpiadi di Roma 1960. Nel 2017 il Coni lo ha nominato "Ambasciatore del Pugilato Italiano nel Mondo".

