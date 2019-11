Omicidio e rapina dopo trappola a luci rosse, sconto di pena per fidanzati killer

Niko Caldiero e Naomi Caruso sono stati condannati dalla prima corte d'assise d'appello di Roma rispettivamente a 10 anni e a 7 anni e 2 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale, rapina ed estorsione.

I due fidanzati sono accusati di aver attirato in una trappola a luci rosse Milon Sayal, un 33enne del Bangladesh, di averlo derubato e poi ucciso. La sentenza non ha tuttavia confermato il verdetto di primo grado pronunciato dal gup all'esito del rito abbreviato: la pena era di 14 anni per lui e 10 anni e due mesi per lei. I due, quindi, hanno ricevuto uno sconto di pena.

I fatti sono avvenuti l'8 ottobre del 2017 in via Enea Picchio, ad Ostia Nuova. Milon Sayal, dopo essere stato colpito da Niko Caldiero alla testa rimase a terra da solo, agonizzante, prima di essere trasportato all'ospedale Grassi di Ostia. Da lì, viste le sue gravi condizioni, fu trasferito al San Camillo di Roma dove morì la sera del giorno successivo.

"Ci hanno detto che la causa era un infarto", raccontò Shahin Ahamed, fratello di Milon, a RomaToday. La famiglia, però, fece una serie di denunce, la Polizia iniziò le indagini e chiuse il caso con l'arresto di Naomi Caruso e Niko Caldiero.

I due ventenni sono conosciuti ad Ostia Nuova. Naomi e Niko furono intervistati su Rai 3, alle telecamere diedero la loro solidarietà a Roberto Spada ("una bravissima persona") dopo l'aggressione al giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi.

Raccontavano di "aver fatto qualche sciocchezza" quando erano giovani. Una intervista avvenuta un mese dopo l'aggressione mortale a Milon dove i due sottolineavano di volere "una vita normale".