Nicholas morto in un incidente stradale, la famiglia dona gli organi. "Totti e la Roma sempre con lui"

"Se chiedevi a Nicholas se preferiva il papà o Totti, ti avrebbe risposto sempre il Capitano". Con il sorriso sulle labbra e la tristezza nel cuore, la famiglia di Nicholas Kandathiparambil, il 21enne morto in un incidente stradale in viale Terme di Caracalla, ha voluto raccontare alcuni aspetti della vita del proprio caro e ringraziare, attraverso RomaToday, il supporto che la As Roma, i giocatori e i loro tifosi hanno mostrato in questi giorni.

Nicholas continuerà "a vivere attraverso i ricordi di tutte le persone che ha toccato durante tutta la sua vita", ha detto Jerry, il suo fraterno amico. Ma non solo, perché il 21enne vivrà anche grazie al gesto della sua famiglia che ha deciso di donare gli organi già portati negli ospedali di Bergamo, Milano, Roma e Napoli "dove è finito il suo cuore". Un gesto nobile per rendere omaggio alla vita.

Finite le elementari fatte a Roma, Nicholas Kanda, così lo chiamavano tutti, ha proseguito i suoi studi in India. "A scuola indossava sempre la maglia del Capitano, lo chiamavano Totti", raccontano al nostro quotidiano. Poi l'università ad Amsterdam, ma la Capitale e lo stadio erano tappe fisse. "Se poteva non si perdeva mai una partita della Roma".

E proprio durante gli 8 giorni tra la vita e la morte, il mondo della As Roma non ha mancato di far sentire la propria vicinanza. Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo e Edin Dzeko gli hanno mandato video messaggi che amici e parenti hanno fatto ascoltare al ragazzo all'ospedale San Giovanni Addolorata con la speranza che si svegliasse.

Anche Francesco Totti ha fatto sentire la sua vicinanza facendo arrivare una sua maglia con tanto di dedica autografata. "Era il suo idolo, questi gesti hanno reso omaggio alla memoria di Nicholas", dicono i familiari.