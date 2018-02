Neve a Tivoli: preallerta in città, possibili nevicate nella notte

Neve a Tivoli. Secondo gli attuali modelli meteorologici, nella notte tra oggi, mercoledì 28 febbraio, e domani, giovedì 1 marzo, potrebbero verificarsi nel nostro territorio, con una probabilità che viene data al 90 per cento, delle precipitazioni nevose al di sopra di 100 metri di altitudine, accompagnate a temperature intorno a zero gradi e seguite da pioggia. Lo scrive in una nota l'amministrazione di Palazzo San Bernardino.

L’Amministrazione comunale sta monitorando costantemente la situazione al fine di limitare eventuali disagi; il Sindaco ha disposto la preparazione di attrezzature e mezzi per una eventuale emergenza e le associazioni di protezione civile sono in preallerta e pronte a intervenire. Una situazione più chiara si potrà avere nelle prossime ore, anche in considerazione degli aggiornamenti dei modelli e di comunicazioni ufficiali da parte del Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile.

L’Amministrazione comunale - pur consapevole dei disagi arrecabili all’organizzazione familiare ma considerando assolutamente prioritaria la sicurezza delle bimbe e dei bimbi e delle ragazze e dei ragazzi -potrebbe emettere dei provvedimenti cautelativi nel pomeriggio di oggi, che potrebbero comprendere, per la giornata di giovedì 1 marzo, la chiusura degli istituti scolastici; gli eventuali provvedimenti saranno comunicati attraverso i canali di informazione del Comune di Tivoli,