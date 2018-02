Neve a Roma: forti ritardi e treni cancellati. Disagi su tutte le linee

Circolazione ferroviaria fortemente rallentata nel nodo ferroviario di Roma, a causa delle precipitazioni nevose (qui tutte le notizia sulla neve a Roma) che stanno bloccando alcuni scambi nelle stazioni del nodo. Oltre che sulle strade (qui la situazione in tempo reale) il manto nevoso ha creato problemi anche sui binari dei trasporti su ferro. (la situazione dei mezzi pubblici in città).

Neve a Roma: la situazione dei treni

Come informa Rfi, si registrano ritardi medi di 120 minuti. I treni alta velocità provenienti da Nord e in proseguimento su Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Roma Termini. Al momento sono sospesi i collegamenti no stop del Leonardo Express tra Roma Termini e l’Aeroporto di Fiumicino. Il traffico è fortemente rallentato anche su tutte le linee del Lazio che afferiscono alla Capitale. Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma l’attenzione rimane alta a causa delle temperature particolarmente rigide. L’offerta di servizi ferroviari potrà subire ulteriori modifiche e riduzioni, restano attivi i piani neve e gelo di RFI e Trenitalia.