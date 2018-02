Neve a Roma: strade imbiancate e automobilisti in difficoltà

Difficoltà alla circolazione stradale nella Capitale a causa della fitta nevicata che sta interessando la città da questa notte (Qui la notizia della neve a Roma). Tutte le strade di accesso in città sono imbiancate con tutte le difficoltà che la guida in condizioni pericolose comporta. Chi non ha potuto fare a meno del mezzo privato si è trovato alle prese con rallentamenti e problemi nella guida. Difficile la situazione su strade, consolari, autostrade e superstrade.

Neve a Roma: la situazione delle strade

Da nord a sud, dalla parte orientale a quella ovest tutte le strade si presentano con condizioni di guida pericolose. Via Cristoforo Colombo, la via Pontina, via Ostiense, via Aurelia, via Ardeatina, via Laurentina, via Appia Nuova, via Tuscolana, via Casilina, via Anagnina, via Tiburtina, la via Salaria, via Flaminia Nuova, via Cassia, via di Boccea, via Prenestina, via Colattina, via Nomentana, Nomentana bis, Palombarese su ogni strada di accesso in città gli automobilisti viaggiano a passo di lumaca, con LuceVerde che indica numerosi incidenti causati anche dalla situazione del manto stradale pericoloso.

Ztl disattivate

Per agevolare la mobilità, L’Amministrazione ha deciso di disattivare le Zone a traffico limitato in Centro e Trastevere. Il transito è quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso.

Alberi caduti in strada

Problemi anche per la caduta di alberi e tronchi sulle sede stradali, con decine di interventi dei soccorritori a liberare la strada ed anche i binari dei trasporti su ferro. (Qui la situazione alberi caduti in strada).

Autostrade e superstrade

Difficile anche la situazione sul Grande Raccordo Anulare e le autostrade A1 e Roma-Teramo con condizioni di guida pericolose e difficoltà di circolazione con mezzi spargisale in azione sin dalle prime ore del giorno. Proprio per limitare i disagi nella giornata di domenica il Prefetto Paola Basilone ha disposto, in via precauzionale e causa meteo, il divieto di circolazione per i mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate sugli interi sistemi viari delle province: autostrade, statali e provinciali, anche per trasporti e veicoli eccezionali.

Divieto transito mezzi pesanti

La decisione è in vigore dalle 22 di domenica 25 febbraio - e estende dunque il divieto ordinario dei week-end - fino a cessata esigenza e comunque salvo rivalutazione, si legge nell'ordinanza. Nel corso delle ore pomeridiano-serali le nevicate potrebbero estendersi anche sull'A1 tra Chiusi e Roma Nord. Viste le previsioni meteorologiche particolarmente avverse, Autostrade per l'Italia invita gli automobilisti a "limitare gli spostamenti evitando le zone più a rischio, mettendosi in viaggio solo se strettamente necessario e, comunque, solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo".