Gelo a Roma, da domenica riscaldamenti accesi per 18 ore. Protezione civile in allerta

Burian soffia ormai alle porte dell'Italia. Domenica il vento siberiano che da giorni sta facendo parlare tutto lo stivale entrerà nel Belpaese, investendo le regioni del nord. Da domani sono quindi attese nevicate a quote basse e un freddo intenso. Come dalle prime osservazioni delle carte metereologiche, continua ad esserci incertezza sul coinvolgimento dell'Italia centrale e quindi della città di Roma. Il gelo investirà con certezza la Toscana, l'Umbria e parte dell'Abruzzo e lambirà il Lazio.

Nevicherà a Roma?

Precipitazione nevose escluse per Roma? Niente affatto. Gli esperti spiegano infatti che la neve cadrà quasi certamente in provincia, sui rilievi più alti, e anche in qualche zona della Capitale, per trasporto o per la formazione di nuvole grazie allo scontro tra l'aria fredda e quella più calda. Di certo le temperature caleranno, a partire dal pomeriggio di domani. Quota zero dovrebbe essere superata. Sarà quindi emergenza gelo e anche per questo, da giorni, la Regione ha allertato i comuni. Il Comune di Roma ha allertato le proprie strutture.

Diciotto ore di riscaldamenti

A seguito dell’allerta maltempo e del previsto abbassamento delle temperature nei prossimi giorni, con eventualità di neve e ghiaccio, tutte le strutture comunali, i Municipi e le società partecipate che si occupano di pubblici servizi sono in stato di preallerta. L’ordinanza firmata ieri dalla sindaca Virginia Raggi prevede che sull'intero territorio della città, dalle ore 12.00 della giornata di domenica 25 febbraio 2018 fino al perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, la durata giornaliera di attivazione massima degli impianti per la climatizzazione invernale possa essere estesa fino a 18 ore giornaliere. Il prolungamento del riscaldamento é consentito fra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno e la temperatura massima nei singoli ambienti riscaldati non dovrà superare i limiti fissati dalla normativa di riferimento.

Protezione civile in allerta

Coordinate dalla Protezione Civile di Roma Capitale, continuano le riunioni del tavolo tecnico per il coordinamento delle attività organizzative, di monitoraggio e pronto intervento a cui partecipano i responsabili di tutti gli uffici competenti, con l'ulteriore ricognizione delle dotazioni disponibili per fronteggiare l’eventualità di neve e ghiaccio e l’emanazione delle disposizioni necessarie ad assicurarne la distribuzione sul territorio cittadino, in relazione all’evolversi delle previsioni meteo: scorte di sale, mezzi dedicati al pronto intervento, squadre di operatori e volontari, rafforzamento del piano freddo con un tavolo specifico dedicato alle misure di accoglienza alle persone senza dimora e in condizioni di fragilità. Le disposizioni previste con l’ordinanza 189/2017 firmata a dicembre scorso dalla Sindaca Virginia Raggi sono in corso d’implementazione.

Il Campidoglio amplia l'accoglienza

Garantire un potenziamento del circuito di accoglienza capitolino per le persone senza dimora e in condizione di fragilità, a seguito dell’allerta maltempo e del previsto abbassamento delle temperature nei prossimi giorni. Con questo obiettivo, di concerto con il coordinamento del tavolo tecnico attivato da ieri in Campidoglio, l’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale ha avviato un lavoro in sinergia con il privato sociale cittadino che ha consentito di mettere a disposizione ulteriori 186 posti notturni e 21 diurni. È inoltre in corso una ricognizione con Atac e con Ferrovie dello Stato per definire un ulteriore incremento dei posti tramite l’apertura delle stazioni metro e ferroviarie. Ricognizioni e sopralluoghi sono in corso anche in altre strutture comunali da mettere a disposizione all’occorrenza. I nuovi 207 posti a disposizione vanno ad aggiungersi al Piano Freddo che già garantisce 381 posti per accoglienza notturna e 246 per accoglienza diurna, e al sistema ordinario di accoglienza capitolina che ogni giorno, durante tutto l’anno, ospita oltre mille persone, fornisce 1.442 pasti presso le strutture e 600 pasti a domicilio.

Scuole chiuse per neve a Castel Gandolfo

Ai Castelli Romani l'allerta è già iniziata. Per garantire la massima sicurezza degli alunni, dei docenti, del personale ausiliario e di tutti i cittadini, le scuole di Castel Gandolfo lunedì 26 febbraio resteranno chiuse "per il rischio di forti precipitazioni nevose previste". La decisione è arrivata dopo essersi confrontati con i dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie, spiega il sindaco Milvia Monachesi: "La situazione sarà monitorata anche nei prossimi giorni, in attesa dei bollettini meteo che verranno emessi dalla Protezione civile regionale".

Il Comune di Frascati ha invitato gli automobilisti a circolare con catene a bordo o con pneumatici termici. Nel caso di neve, i cittadini sono stati consigliati di tenere pulite "le terrazze e i balconi delle abitazioni, seguendo inoltre le disposizioni predisposte nell'ordinanza sindacale".

In strada spazzaneve e spargisale

Nella sala operativa permanente della Regione Lazio saranno presenti a partire da domenica, per coordinare al meglio gli eventuali interventi sul territorio, tecnici dell'Azienda Strade Lazio (Astral) e rappresentanti dei Vigili del Fuoco. Considerate le possibili gelate, la Protezione Civile del Lazio, in accordo con la stessa Astral, ha disposto quantitativi di sale stoccati in diversi punti della regione. Nella giornata di domani, ad Amatrice, è stato convocato un punto operativo presso il COI. In strada saranno operativi 63 lame spazzaneve, 115 Pick-Up idonei al servizio neve, 75 mezzi polifunzionali con assetto neve, 35 turbine a mano e 219 mezzi spargisale.