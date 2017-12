Neve a Roma: primi fiocchi tra Pomezia e Laurentina, il video

Una timida nevica ha colpito le zona di Roma Sud e Pomezia. Qualche fiocco che, per circa 20 minuti, è sceso intorno alle 11. Nella zona di Eur, Laurentina, Spinaceto, Fonte Meravigliosa, Vitinia ed Ostia tanti hanno notato il fenomeno atmosferico effimero. Poi la pioggia ha spazzato via tutto e dalle 12 il cielo si è aperto, con quelle raggio di sole che ha fatto capolino tra le nuvole.

A Pomezia, invece, la neve è durate qualche minuto in più come testimonia il video del gruppo 'Per tutti quelli che vogliono la neve a Roma'.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gelo e strade ghiacciate, invece, nei comuni più alti dei Castelli Romani. A Rocca di Papa, la protezione civile per tutta la notte di lunedì e la prima mattinata di martedì ha lavorato con i mezzi spargimento sale. Proprio tra oggi e domani, giovedì, è previsto un abbassamento delle temperature con le minime fino a 0 gradi mentre venerdì tornerà il sole.