Neve a Roma, città imbiancata dalla Cassia ad Ostia

Nevica a Roma. Alla fine anche i più prudenti sono stati smentiti: poco dopo l'una i primi fiocchi hanno infatti fatto capolino sulla città eterna e per l'intera notte la "Dama bianca" ha accarezzato la Capitale. Entrata da nord, dopo aver imbiancato la Tuscia, la perturbazione nevosa ha coinvolto l'Urbe intera, imbiancando tutti i suoi quartieri. Una copiosa nevicata, con accumuli importanti a terra.

Scuole chiuse

Ieri pomeriggio il Comune di Roma ha emanato un'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole: "Preso atto dell'ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano i rischi di neve e forti gelate, è stata firmata ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio". Provvedimenti analoghi sono stati presi da praticamente tutti i sindaci della Città Metropolitana. Sospese lezioni e esami anche nelle università.

Chiusi parchi, cimiteri e ville storiche

Una seconda ordinanza, firmata sempre dalla sindaca Raggi, è quella relativa a parchi, cimiteri e ville storiche che resteranno chiusi fino a cessata allerta.

Piano neve di Atac

Anche Atac è "in trincea". Varato il piano neve: in servizio saranno solo le linee di bus che garantiranno gli spostamenti lungo le direttrici principali della città con vetture dotate di gomme termiche. L'intera rete metroferroviaria (metro A, B e C, ferrovie Termini- Centocelle, Roma-Lido e Roma-Viterbo) sarà regolarmente in servizio. [CONSULTA LE LINEE IN SERVIZIO].

Divieto di transito per i mezzi pesanti

