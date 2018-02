Neve a Roma: fiocchi di San Valentino ai Castelli tra Velletri e Rocca di Papa

Oggi nevica ai Castelli Romani. Cadono fiocchi a Velletri, Marino, Rocca di Papa e la zona dei Campi di Annibale. E' un 14 febbraio innevato per alcuna zone di Roma e della provincia. Tanti disagi per chi si è dovuto recare a lavoro e ha trovato diverse strade ghiacciate, un regalo invece per gli innamorati che oggi hanno così salutato il "loro" giorno.

All'opera, già dalla notte, i mezzi spargi sale questo anche perché l'ondata di freddo ha portato la Regione a redigere un avviso di condizioni meteorologiche avverse: dal mattino di oggi e per le successive 6-9 ore si prevedono sul Lazio "nevicate al di sopra dei 200-400 metri e apporti al suolo deboli".

Il Centro Funzionale Regionale, rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso pertanto un bollettino con attenzione per neve su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

La nevicata è stata molto abbondante anche ai Pratoni del Vivaro e sulla via dei Laghi che hanno causato difficoltà alla circolazione. Spargi sale anche nelle zone di Ariccia, Genzano, Frascati e Albano e altri comuni dei Castelli. Via delle Cerquette, zona Monte Gentile, è ricoperta da diversi centimetri di neve e attualmente è stata chiusa al traffico.

A Roma, al momento non sussistono possibilità di neve, complici anche le temperature troppo elevate al suolo ma fenomeni di 'graupel', è un tipo di precipitazione ufficialmente riconosciuta sia dalla World Meteorological Organization che dal Servizio Meteorologico Nazionale dell’Aeronautica Militare, ossia un misto di pioggia e ghiaccio che non nè neve, nè grandine.

E' una precipitazione solida costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi con un diametro compreso tra i 2 e i 5 millimetri. A documentare esperti e appassionati delle pagine 'Meteo e Territorio Rocca Di Papa' e 'Meteo Velletri' che hanno postato i primi video e le foto. Neve anche a Frascati come documenta il video di Azzurra Carlini ed inviato a RomaToday. Per inviare le vostre segnalazioni, foto e video sulla neve, il numero è: 345.1709348.