Meteo: neve debole a Roma nella notte, fiocchi anche in provincia

Ancora neve a Roma. Niente a che vedere con l'imbiancata di lunedì ma qualche fiocco ci sarà. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, secondo gli esperti ci sarà una probabile "neve da scorrimento" grazie ad una nuova perturbazione dalla Spagna che porterà deboli nevicate nelle zone interne del Centro ma anche aria umida e, quindi, leggere piogge. Le precipitazioni tra le 23 e le tre del mattino. Difficile prevedere accumuli importanti: la neve scenderà mista alla pioggia e difficilmente attecchirà.

Neve a Roma e nel Lazio 1 marzo 2018

Proprio in relazione alle condizioni metereologiche avverse per neve, "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla serata di oggi, 28 febbraio 2018 e per le successive 6-12 ore sul Lazio: deboli precipitazioni, nevose fino a quota di pianura e con possibile formazione di ghiaccio al suolo".

Neve sopra i 100 metri di altitudine

Nel quadrante nord est di Roma non è da escludere una fioccata più consistente. A Tivoli, provincia nord est della Capitale, il Comune ha diramato un allerta per precipitazioni nevose al di sopra di 100 metri di altitudine, accompagnate a temperature intorno a zero gradi e seguite, anche in questo caso, da pioggia.

Neve sulle coste laziali

Allerta anche sulla costa, compresi i comuni di Civitavecchia e Cerveteri, ma non a Fiumicino o ad Ostia. I fenomeni, secondo le previsioni dell'Aeronautica Militare, termineranno entro le 4 della notte, sia per quanto riguarda le piogge sia le eventuali nevicate.