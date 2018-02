Metro e bus, scatta il piano neve di Atac: ecco le linee regolarmente in servizio

Arriva la neve a Roma e anche Atac si prepara. Scatterà domani il piano neve per il trasporto pubblico romano. In servizio saranno solo le linee di bus che garantiranno gli spostamenti lungo le direttrici principali della città con vetture dotate di gomme termiche. L'intera rete metroferroviaria (metro A, B e C, ferrovie Termini- Centocelle, Roma-Lido e Roma-Viterbo) sarà regolarmente in servizio.

Interamente garantita anche la rete notturna di bus. Regolare, le linee diurne terminano regolarmente in servizio secondo gli orari programmati.

Ecco le linee

RETE NOTTURNA NOTTE 25 FEBBRAIO/26 FEBBRAIO 2018

Regolare secondo percorsi e orari programmati (linee 913-N1-N1P-N2-N2L-N2P-N3-N4-N5-N6-N7-N8-N9-N10-N11-N12-N13-N14-N15-N16-N17-N18-N19-N20-N21-N22-N23-N24-N25-N26-N27-N28)



RETE METROFERROVIARIA GIORNATA 26 FEBBRAIO 2018

Servizio regolare sull'intera rete (metro A-B-C e ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle)

RETE BUS E TRAM ATAC E ROMA TPL GIORNATA 26 FEBBRAIO 2018

Servizio ridotto. Saranno attive, ESCLUSIVAMENTE, le linee:

Rete tram: 2-3-8-14-19

Rete bus: 01-04-04 barrato-05 barrato-06-016-022-035-036-040-041-044-053-20 Express-23-

30 Express-31-33-38-40 Express-46 barrato-50-51-64-69-80-85-86

90 Express-92-98-105-160-163-170-200-201-211-218-223-228-246-309

314-336-341-343-360-409-447-451-492

500-504-507-508-542-546-551

552-556-558-628-664-700-705-714

719-722-723-767-771-777-780-789-791-881-904-905-913-980-990-998