Neve, allerta della Regione Lazio: precipitazioni anche a quote basse

L'ondata di freddo che sta interessando l'Italia sfiora anche il Lazio. Condizioni meteo e temperature prossime allo zero e situazione perfetta per le precipitazioni nevose. Ecco perché il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse: dal mattino di domani e per le successive 6-9 ore si prevedono sul Lazio 'nevicate al di sopra dei 200-400 metri e apporti al suolo deboli’.

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un bollettino con attenzione per neve su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

La Sala Operativa Permanente ha diffuso l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555”.