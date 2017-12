Neve ai Castelli Romani: le strade imbiancate fanno il giro del web

Nevica ai Castelli Romani. Dalle prime ore di oggi 28 dicembre imbiancate Rocca di Papa, Velletri, Rocca Priora e altre zone a nord di Roma. Fiocchi copiosi, come avvenuto sui Monti Prenestini ed a Valle dell'Aniene (leggi qui la notizia).

Tanti disagi per chi si è dovuto recare a lavoro e ha trovato diverse strade imbiancate. Sulla via dei Laghi il sale sparso nei giorni scorsi ha fatto fatica a contrastare la neve caduta dal cielo. Ai Colli Albani hanno fatto i conti col fenomeno del graupel, grandine mista a neve. Risveglio imbiancato per gli abitanti di Rocca di Papa e Rocca Priora, nella zona dei Campi d'Annibale e i monti soprastanti (ecco il video). Neve anche a Bellegra e Genazzano.

Nevicate anche sul Monte Faete (Rocca di Papa) e il Monte Artemisio (Velletri). Tante le strade ghiacciate dovute alla forte grandinata mista a neve, soprattutto nella zona dei Campi di Annibale. Le immagini hanno subito fatto il giro del web come documentano i video e le foto postati da 'Meteo Stagione Invernale Castelli Romani 3' e da 'Meteo e Territorio Rocca Di Papa'. In azione i mezzi spargisale delle Protezioni Civili del territorio per limitare, quanto possibile, i disagi.