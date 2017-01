VIDEO | Neve ad Ostia e Fiumicino: i primi fiocchi di domenica 8 gennaio

I fiocchi sono caduti ad Ostia e Fiumicino intorno alle 14 di oggi 8 gennaio 2017. Tanti i curiosi che hanno fatto foto e video. Dopo il ghiaccio che ha gelato il Canale dei Pescatori ancora uno spettacolo sul litorale.

Da via delle Baleniere al Pontile. Dal Lungomare al Porto turistico, passando per la via del Mare e viale dei Romagnoli. Un fatto raro, anzi un evento che così non si vedeva dal 2012. Sul web impazzano foto e video per la leggera nevicata che comunque, per ora, non attecchisce al suolo vista anche la presenza della pioggia.

Situazione simile in altre località del litorale, in particolare a Fiumicino e Focene. Fiocchi anche a Nord della capitale, nella zona di Anguillara. Fiocchi di neve anche nell'entroterra del X Municipio tra Ostia Antica, Acilia e Dragona

