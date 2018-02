Neve sui Monti Prenestini: San Valentino con i 'fiocchi' intorno alla Capitale

Dal Monte Tuscolo ai Monti Prenestini, passando per i territori dei Castelli Romani. Un San Valentino coi 'fiocchi' che dopo lo stupore e le immancabili foto delle strade imbiancate ha lasciato spazio agli inevitabili disagi legati alle precipitazioni atmosferiche. Oltre che su Nemi, Ariccia, Marino, Grottaferrata, Labico, Albano Laziale, Rocca di Papa e Velletri (dove il Sindaco ha firmato una ordinanza di chiusura anticipata delle scuole), a fare i conti con la "Dama Bianca" sono stati anche gli abitanti dei Comuni della provincia sud della Capitale.

Neve ai Monti Prenestini

Numerosi i paesi e le città, anche quelli che si trovano a basse quote, alle prese con neve, nevischio e graupel. Particolari difficoltà si sono manifestate a Carpineto Romano, con una abbondante nevicata che, come nel caso di Velletri, ha portato il Sindaco Battisti ad emettere una "un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado", la neve è caduta copiosamente anche a Monte Porzio Catone, ad Artena, Alatri, Valmontone, San Cesareo e Zagarolo. Inevitabili le difficoltà per automobilisti e motociclisti con il nevischio che ha reso complicato il transito sulle strade e sul tratto di autostrada A1 che attraversano i Comuni della provincia sud di Roma.