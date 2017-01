Roma batte i denti, temperature sotto zero. Neve in provincia

Rischio neve anche nella Capitale alle prese come il resto del Bel Paese con l'arrivo del freddo invernale. Dopo il crollo delle temperature annunciato per i primi giorni di questo nuovo anno, e le prime nevicate in alta collina e montagna, anche per il weekend le previsioni non sono diverse, sabato 7 gennaio si prevede infatti ancora un abbassamento delle colonnine di mercurio ben al di sotto dello zero. A questo si aggiungono anche venti moderati e forti vento di Tramontana.

NEVE E GELO IN PROVINCIA - Oltre al freddo in città, a partire da questa notte, un calo brusco di temperature si è registrato anche nella provincia della Capitale. Nel territorio di Tivoli le colonnine hanno subito un calo brusco sino a meno 8 gradi. Secondo la protezione civile tiburtina tuttavia, stanti i modelli meteorologici ad oggi, si esclude la possibilità di precipitazioni nevose.

PIANO FREDDO - Proprio alla luce del freddo inverno che si sta affacciando in città il Campidoglio ha deciso, dalla giornata di ieri, di potenziare il Piano Freddo ampliando l’assistenza ai senza fissa dimora e garantendo anche l’apertura durante la notte di diverse stazioni della metropolitana di Roma. Da ieri, 5 gennaio, sono infatti aperte le stazioni metro di Flaminio, Piramide FS, Jonio e Vittorio Emanuele.

STAZIONI APERTE - Si è proceduto, inoltre, a richiedere alla Regione Lazio la preventiva autorizzazione per l’apertura anche della stazione Ostia - Stella Polare (dalle 24 alle 5 da domenica a venerdì e il sabato dall’1 alle 5). Le associazioni di volontariato presenti sul territorio assicureranno l’ascolto, la distribuzione di coperte e di generi di conforto (bevande calde e piccoli snack), mentre la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale sarà presente per garantire passaggi notturni, eventuali servizi di accompagno, report informativi e – nel caso in cui fosse necessario – anche la distribuzione di ulteriori coperte.