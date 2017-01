Neve in arrivo su A24 e A25, Strade dei Parchi: "Viaggiate solo se necessario"

1 / 2

Il Dipartimento della Protezione Civile (D.P.C.) ha diramato un avviso di condizioni metereologiche avverse che prevede “nevicate su Marche, Abruzzo, settori orientali del Lazio, inizialmente al di sopra dei 500 - 700 metri, in progressivo abbassamento nel corso della giornata fino al livello del mare, con apporti al suolo da deboli a moderati”. La neve è attesa anche su A24 e A25 arterie che toccano anche il Lazio. Ecco le previsioni per i prossimi giorni



Giovedì 05.01.2017

Mattina: possibilità di precipitazioni a carattere nevoso su tutta la tratta autostradale ad eccezione di Roma – Castel Madama e Castel Madama - Carsoli. Inizio delle precipitazioni intorno alle 6:00 del mattino ad iniziare dal versante orientale abruzzese in estensione alle zone interne nel corso della mattinata, quota neve inizialmente intorno ai 500-300 metri in diminuzione nel corso della mattinata intorno ai 200-100 metri, cumulate ovunque comprese tra i 2-10 centimetri in 6 ore. Venti moderati/forti dai quadranti orientali;

Pomeriggio/sera: possibilità di precipitazioni a carattere nevoso su tutta la tratta autostradale ad eccezione di Roma – Castel Madama e Castel Madama – Carsoli. Quota neve compresa tra i 100-0 metri. Cumulate ovunque compresa tra i 2-10 centimetri in 6 ore. Gli accumuli maggiori sono previsti nelle tratte tra Gran Sasso Est –Colledara, Pescina - Pratola Peligna e Pratola Peligna – Torre de Passeri. Venti moderati/forti dai quadranti orientali;

Notte: possibilità di precipitazioni a carattere nevoso su tutte le tratta autostradale ad eccezione di Roma – Castel Madama e Castel Madama – Carsoli. Quota neve compresa tra i 100-0 metri. Cumulate ovunque compresa tra i 2-12 centimetri in 6 ore. Gli accumuli maggiori sono previsti nelle tratte tra Gran Sasso Est –Colledara, Pescina - Pratola Peligna e Pratola Peligna – Torre de’ Passeri. Venti moderati/forti dai quadranti orientali. Forti gelate ovunque.



Venerdì 06/01/2017

Mattina: possibilità di precipitazioni a carattere nevoso su tutte le tratta autostradale ad eccezione di Roma – Castel Madama e Castel Madama – Carsoli. Quota neve compresa tra i 100-0 metri. cumulate ovunque comprese tra i 5-12 cm in 6h. Gli accumuli maggiori sono previsti nelle tratte tra Gran Sasso Est –Colledara , Pescina - Pratola Peligna e Pratola Peligna – Torre de Passeri. Venti moderati/forti dai quadranti orientali. Forti gelate ovunque;

Pomeriggio/sera: possibilità di precipitazioni a carattere nevoso su tutte le tratta autostradale ad eccezione di Roma – Castel Madama e Castel Madama – Carsoli. Quota neve compresa tra i 100-0 metri. cumulate ovunque comprese tra i 5-10 centimetri in 6 ore. Gli accumuli maggiori sono previsti nelle tratte tra Gran Sasso Est –Colledara, Pescina - Pratola Peligna e Pratola Peligna – Torre de Passeri. Venti moderati/forti dai quadranti orientali. Forti gelate ovunque;

Notte: precipitazioni a carattere nevoso sull’intera tratta autostradale, ad eccezione delle tratte Roma – Castel Madama e Castel Madama – Carsoli, quota neve intorno ai 100-0 metri, cumulate ovunque comprese tra i 5-7 centimetri in 6 ore. Venti moderati/forti dai quadranti orientali. Forti gelate ovunque.



Come stabilito dal Piano Operativo condiviso con la Polizia Stradale e con le Prefetture territorialmente competenti e in funzione dell’effettiva evoluzione dei fenomeni nevosi, potrebbero essere attivati provvedimenti di regolazione del traffico con il fermo dinamico dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate ed il loro accumulo.



Strada dei Parchi consiglia i viaggiatori di "non mettersi in viaggio sulle autostrade A24 ed A25, salvo che motivi di urgenza e dopo essersi informati sulle effettive situazioni metereologiche in corso e sulle reali condizioni della circolazione in autostrada".



