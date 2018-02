Neve a Roma: è allerta maltempo, stop ai mezzi pesanti

E' allerta neve a Roma e provincia dove in diversi comuni le scuole rimarranno chiuse (qui l'elenco completo). Burian fa paura. La Regione Lazio e il Campidoglio hanno avviato il piano di emergenza. Attenzione anche sulle strade. Il Prefetto Paola Basilone ha disposto, in via precauzionale e causa meteo, il divieto di circolazione per i mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate sugli interi sistemi viari delle province: autostrade, statali e provinciali, anche per trasporti e veicoli eccezionali.



La decisione è in vigore dalle 22 di domenica 25 febbraio - e estende dunque il divieto ordinario dei week-end - fino a cessata esigenza e comunque salvo rivalutazione, si legge nell'ordinanza. Nel corso delle ore pomeridiano-serali le nevicate potrebbero estendersi anche sull'A1 tra Chiusi e Roma Nord.

Viste le previsioni meteorologiche particolarmente avverse, Autostrade per l'Italia invita gli automobilisti a "limitare gli spostamenti evitando le zone più a rischio, mettendosi in viaggio solo se strettamente necessario e, comunque, solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo".

Anche la Capitale si prepara al rischio neve e ghiaccio con l'apertura della sala Coc (Centro operativo comunale) "per coordinare e assistere operativamente l'attuazione delle misure previste dal piano" anti emergenza.