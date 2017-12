Roma circondata dalla neve. Mezzi spargisale in azione

Dai Comuni dei Monti Prenestini a quelli della Valle dell'Aniene con importanti nevicate anche nei territori del basso Lazio. Come da previsione risveglio sotto la neve per gli abitanti dei Comuni che si trovano sopra i 500-700 metri di altitudine sui settori interni ed appenninici, con accumuli al suolo generalmente deboli, localmente moderati alle quote più alte. Diverse le webcam che inquadrano i centri cittadini sotto un manto di neve, come a Monte Guadagnolo, la montagna più alta dei Monti Prenestini nel Subappennino laziale (1281 metri sul livello del mare).

Neve 28 dicembre 2017

Scenario simile anche sulla Sublacense, nella Valle dell'Aniene, nel reatino e nel basso Lazio con molti Comuni della Ciociaria alle prese con la neve. Da Sora a Forca D'Acero dalle prime luci della giornata sono in azione i mezzi spargisale e gli spazzaneve delle società di servizio di strade statali e regionali.

Neve ai Castelli Romani oggi

Dalle prime ore di oggi 28 dicembre imbiancate Rocca di Papa, Velletri, Rocca Priora e altre zone a nord di Roma. Ai Colli Albani hanno fatto i conti col fenomeno del graupel, grandine mista a neve. Nevicate anche sul Monte Faete (Rocca di Papa) e il Monte Artemisio (Velletri). Tante le strade ghiacciate dovute alla forte grandinata mista a neve, soprattutto nella zona dei Campi di Annibale (qui la notizia completa). Neve anche a Bellegra e Genazzano.

Mezzi spargisale e spazzaneve

Mezzi spargisale e spazzaneve in azione dalle prime luic anche sulla Diramazione Roma Sud fra A1 Milano-Napoli e A90-Gra in entrambe le direzioni, e sulla A24 Roma-Teramo, fra la Barriera Roma Est ed Assergi (nel teramano) in entrambe le direzioni di marcia con nevischio su buona parte della Strada dei Parchi.

Spargisale sulla via Cassia

Ghiaccio e neve anche nell'alto Lazio con mezzi spargisale in azione sulla Sr2 Cassia all'altezza del chilometro 117, tra Bolsena e Gradoli.

❄️🚘SITUAZIONE NEVE:#Neve in atto anche su:

-Sr578 Salto Cicolana

-Sr411 Sublacense

-Sr411Dir Di Campocatino

-Sr471 Di Leonessa

-Sr260 Picente

-Sr577 Del Lago di Campostosto

-Sr521 Di Morro

-Sr4 Bis Del Terminillo Bis

PROCEDERE CON CAUTELA!! pic.twitter.com/EO9VCFZXx5 — Astral Infomobilità (@astralmobilita) December 28, 2017