Nevica a Roma, renne sul Gra e bangla con gli sci: l'ironia impazza in rete

E meno male che ai romani non manca la battuta. La neve di ieri ha portato disagi e polemiche ma anche le risate di chi, specie sul web, si è divertito a ironizzare. Roma imbiancata e impraticabile? Gli ambulanti si adattano e vendono sci a piazza San Pietro, sul Grande Raccordo Anulare ci si muove con le slitte, Trionfale diventa una stazione di montagna e la cartina della città si trasforma in una mappa di piste del Trentino. In poche ore di bufera i social network sono stati invasi da fotomontaggi e racconti alternativi della Capitale chiusa per maltempo.

Ne abbiamo d'ogni. Pinguini con l'elmetto da centurione davanti al Colosseo, una bara simil slittino dell'azienda di onoranze funebri Taffo - "attenti che scivola" - e ancora l'ex sindaco Alemanno che discuisisce sull'utilità del sale. Un vero profluvio di parodie rimbalzate di bacheca in bacheca per ore. Tormentoni alternati a foto e selfie scattati con Roma innevata - una meraviglia - sullo sfondo.

Sarcasmo che non ha risparmiato la sindaca Virginia Raggi, grande assente perché intenta a partecipare al convegno sul clima in Messico. "E' iniziata la distribuzione dei sombreri a Roma", tanto per citare una delle decine di battute twittate dagli utenti sul tema centro America. E qualcuno ricorda la lungimiranza della prima cittadina e la sua proposta choc di inizio mandato: "Chi è di voi che la insultava per la funivia di Casalotti? C'aveva ragione!".

Su Twitter spunta una foto con scritto, nella coltre di neve che ricopre il cofano di un'auto, "è colpa daa Raggi". Qualche nostalgico ricorda il bistrattato abete di piazza Venezia che ha occupato il racconto social dell'ultimo Natale romano: "Pensa se ce stava ancora @spelacchio quanto se divertiva". E anche Le frasi di OshØ (@lefrasidiosho), il profilo satirico del 44enne Federico Palmaroli, non manca di dedicare uno status alla neve romana: "Scuole chiuse anche domani. Scatta l'emergenza ignoranza. #scuolechiuse #nevearoma".